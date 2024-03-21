Стали учасниками всеукраїнського проєкту

Завдяки місцевому осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області учасниками проєкту #OLYMPICLAB стали і юні веслувальники з віндсерфістами. Їм запропонували тему «Загальні та людські цінності».

На початку зустрічі з вітальним словом до вихованців Тернопільської КДЮСШ із водних видів спорту звернувся доцент кафедри теорії та методики професійного та олімпійського спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Сергій Корнієнко. Гість також розповів майбутнім олімпійцям про окремі нюанси проведення змагань, провів із ними розминку.

Далі всі дружно стали підтримувати тих, хто взяв участь у суперечці з вису на перекладині на час, підйомі тулуба протягом тридцяти секунд, віджиманні рук від підлоги. Своїх підопічних азартно підтримували і наставники навчального спортивного закладу Ірина Сінькевич та Олексій Нижегородов. Так само, як і співробітниця місцевого осередку НОКу України, майстер спорту з веслування Анастасія Гикава. На завершення ж усі дружно взяли участь у товариському волейбольному матчі.

На згадку про зустріч юним спортсменам вручили призи і сувеніри від Національного олімпійського комітету України, а також від Тернопільського відокремленого підрозділу вітрильної федерації.

Фото організаторів.