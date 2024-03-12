Суб’єктам підприємницької діяльності відшкодували ПДВ

Упродовж січня-лютого цього року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини відшкодовано з державного бюджету грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 215 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Загалом же у січні-лютому 106 суб’єктів господарювання краю заявили про відшкодування на розрахунковий рахунок 250-ти мільйонів гривень податку на додану вартість. Після проведених податковими органами області перевірок за два місяці упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 7,3 мільйона гривень.

На початок березня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 253 мільйони гривень. Із них 237 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області