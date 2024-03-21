За путівки на чемпіонат України

Нещодавно зал боротьби Тернопільської КДЮСШ №1 знову став ареною цікавих і захоплюючих поєдинків. За нагороди чемпіонату області з вільної боротьби серед юнаків 2007—2008 років народження змагалися понад шість десятків атлетів із восьми збірних — Файного міста, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Теребовлі, Підволочиська і Чорткова.

Напружені баталії засвідчили перевагу в своїх вагових категоріях Дениса Скрипника з Теребовлі, Євгена Ранецького з ОДЮСШ із літніх видів спорту, господарів килима Тараса Драбюка і Володимира Кутника, Іллі Вінтоновича, Максима Тихонюка та Олександра Сича зі Збаража, Віктора Парасинчука, Іллі Марчака та Андрія Назара з Борщева.

Не можна не згадати про те, що змагання пройшли на високому організаційному рівні. У складі суддівської колегії працювали аж троє арбітрів міжнародної категорії — Олег Собчук, якого нещодавно призначили куратором суддівського корпусу Тернопільщини, Володимир Приймак і Тетяна Сікновенко.

Перед початком змагань Олег Собчук провів семінар для тренерів, суддів і спортсменів, під час якого повідомив про останні зміни у правилах змагань з вільної боротьби та трактування окремих ситуацій, що трапляються у борцівських поєдинках. А декан факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Віктор Шандригось мав профорієнтаційну бесіду з випускниками загальноосвітніх шкіл міст і громад області, які в майбутньому планують здобувати вищу освіту та підвищувати свою спортивну майстерність.

Усі переможці і призери нагороджені грамотами і медалями. Готували борців до змагань Валерій і Дмитро Красовські, Олег Жирій, Іван Лозинський, Євген і Петро Королі, Володимир Перхалюк, Руслан Антонюк, Сергій Недокіс, Василь Логойда та Юрій Геравс.

Змагання були відбірковими для участі в чемпіонаті України серед юнаків 2007—2008 років народження, який у квітні відбудеться в Збаражі. Після завершення баталій усі щиро подякували мужнім воїнам Збройних сил України за можливість виховувати молодь здоровою і сильною.

Фото організаторів