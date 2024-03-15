Значна частина — внесок приватних підприємців

Упродовж січня-лютого цього року бізнесмени Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць 290,8 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Тож порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 103,9 мільйона. Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За два місяці вони сплатили 219 мільйонів гривень єдиного податку, що на 88,5 мільйона більше, ніж за такий же період 2023 року.

Юридичні особи третьої та четвертої груп перерахували 71,8 мільйона гривень єдиного податку — на 15,4 мільйона більше, ніж торік у січні-лютому.

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання-спрощенцям, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області