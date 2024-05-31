Які види діяльності вказують у податковій декларації платника єдиного податку?

Форма податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У полі 10 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» розділу І «Загальні показники підприємницької діяльності» декларації вказуються код та назва виду економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) лише тих видів підприємницької діяльності, які фактично здійснювалися у звітному періоді платником єдиного податку.

При цьому при створенні в меню «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету декларації в електронному вигляді у таблиці поля 10 такої декларації автоматично відображаються коди та назви видів діяльності, які зазначені в реєстрі платників єдиного податку. За потреби кількість рядків може бути зменшено/збільшено шляхом видалення/додавання рядка, яке здійснюється натисканням правої кнопки миші при наведенні курсору на будь-який рядок поля 10 декларації, в результаті чого з’явиться панель інструментів редагування рядків, яка дозволяє рядки в таблиці видаляти або додавати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області