Нюанси визначення податкової адреси платника єдиного податку

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) проводиться відповідно до норм Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) містяться, зокрема, відомості про місцезнаходження фізичної особи-підприємця (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою-підприємцем) пункт 5 частини четвертої статті 9 закону за номером 755).

Згідно з пунктом 65.1 статті 65 Податкового кодексу України (ПКУ) взяття на облік фізичних осіб-підприємців (окрім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) у контрольних органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з ЄДР (окрім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента)), наданих державним реєстратором згідно із законом за номером 755.

Взяття на облік здійснюється без подання будь-яких документів, у тому числі документів, якими підтверджується місце проживання такої фізичної особи.

При цьому пунктом 45.1 статті 45 ПКУ визначено, що податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку, встановлені главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні режими оподаткування» ПКУ (пункт 291.1 статті 291 ПКУ).

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контрольного органу за місцем податкової адреси заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (перший абзац підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 ПКУ).

Суб’єкт господарювання може заявити про обрання спрощеної системи оподаткування під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу-підприємця, що містяться в ЄДР. Відповідна заява або відомості передаються до контрольних органів у порядку, встановленому законом за номером 755 (шостий абзац підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 ПКУ).

Сплата єдиного податку платниками першої-третьої груп (окрім електронних резидентів (е-резидентів)) здійснюється за місцем податкової адреси (пункт 295.4 статті 295 ПКУ).

Податкова декларація подається до контрольного органу за місцем податкової адреси (пункт 296.4 статті 296 ПКУ).

Таким чином, податковою адресою фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку (першої-третьої груп) визнається адреса її місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою-підприємцем) зазначена в ЄДР, за якою вона береться на облік як платник податків у контрольному органі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області