Активний відпочинок для малечі і батьків

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у тернопільському парку «Сопільче» вже вкотре відбулися популярні дитячі перегони «Круті віражі». Як і зазвичай, старти стали справжнім святом активного відпочинку та веселощів не тільки для малечі, а для їхніх батьків.

Зайве, мабуть, казати, що транспортними засобами, на яких учасники долали визначені дистанції залежно від віку, були не тільки велосипеди, а й біговели і самокати. Не залишилися обділеними і наймолодші віком до одного року. Для них організували перегони повзунців. Тож двоє сміливців, які подолали випробування, заслужено викликали захоплення та усмішки всіх присутніх.

Окрім захопливих заїздів, організатори створили для дітвори творчу локацію «Дитячі долоньки за мир». Ця акція, без сумніву, стала своєрідним символом надії та єдності. А також можливістю для дітей висловити свої бажання і мрії з допомогою творчості.

Переможців у кожному виді транспорту як у заїздах хлопчиків, так і дівчат кожної вікової групи нагородили подарунками. Організували традиційні змагання управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради і міський центр фізичного здоров’я населення.

Фото із соціальних мереж