Працівникам Тернопільщини виплатили заборговану зарплату

Із початку року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників шістьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Внаслідок проведеної роботи по чотирьох підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати на суму понад 2,8 мільйона гривень, з податку на доходи фізичних осіб — на 518,6 тисячі гривень та з єдиного внеску — 308 тисяч гривень.

Окрім цього, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками 31-го підприємства, за наслідками якої 26 із них погасили заборгованість із заробітної плати на суму понад 12,6 мільйона гривень, з податку на доходи фізичних осіб — майже 3,5 мільйона, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — майже три мільйони гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Так, у січні-травні на засіданнях комісій заслухано керівників 96-ти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 87 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 181,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 221 тисяча гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань і по 504-х підприємствах та організаціях області. За результатами проведеної роботи 450 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло понад 3,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та майже чотири мільйони гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відомості щодо суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату працівникам нижче мінімальної надано Південно-західному міжрегіональному Управлінню Державної служби з питань праці, Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації, Головному управлінню Пенсійного фонду України в Тернопільській області та головам об’єднаних територіальних громад, сільських селищних та міських рад.

ГУ ДПС у Тернопільській області проводиться систематична інформаційно-роз’яснювальна робота щодо створення серед населення області атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку на доходи фізичних осіб та внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У кожному районі створено робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких входять, зокрема, і представники податкової служби області. Зазначені групи здійснюють обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

Працівники територіальних органів ДПС постійно проводять аналіз надходження податку на доходи фізичних осіб та військового збору від інших доходів з урахуванням галузевої особливості області.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у травні прийнято 4810 працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області