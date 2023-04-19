Адміністративні послуги податківців платникам податків

Протягом січня-березня фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали платникам 24445 адміністративних послуг. Це на 4152 послуги більше, ніж торік у першому кварталі.

Здебільшого жителі області зверталися до податкоої, аби отримати картку платника податків або внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 11069 жителів області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримали 5047 осіб. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку, а це — 2492 та 1516 адміністративних послуг відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області