Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Його фахівці нагадують, що обмеження щодо права на нарахування податкової знижки передбачені статтею 166 Податкового кодексу України. Зокрема:

— податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника ПДФО;

— загальна сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника ПДФО;

— якщо платник ПДФО до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Податківці також звернули увагу на те, що підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум зображуються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. Декларація подається по 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року.

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2022 року, можуть подати податкову декларацію до контрольного органу впродовж усього 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області