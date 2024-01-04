Про єдиний податок для фізичних осіб-підприємців третьої групи

Згідно з першим абзацом пункту 296.3 статті 296 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку третьої групи подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (підпункт 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

При цьому, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 49.20 статті 49 ПКУ).

Платники єдиного податку третьої групи (крім електронних резидентів (е-резидентів) сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (пункт 295.3 статті 295 ПКУ).

Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (тринадцятий абзац пункту 57.1 статті 57 ПКУ).

Сплата єдиного податку платниками третьої групи (крім електронних резидентів (е-резидентів) здійснюється за місцем податкової адреси (пункт 295.4 статті 295 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області