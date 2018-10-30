Наймолодші — і найдорожчі, і найталановитіші

Небагато знайдеться в нашій державі змагань, подібних до традиційного всеукраїнського турніру з легкої атлетики «Зборівська битва». Адже в них беруть участь юні прихильники «королеви спорту», яким до тринадцяти років.

Головний натхненник і організатор стартів, тренер Зборівської ДЮСШ Володимир Небельський, утім, не прагне бути оригінальним. Просто за довгі роки праці з дітлахами дійшов висновку — без належної змагальної практики в багатьох із найменших пропадає інтерес до занять доволі таки активним, але водночас і монотонним видом спорту. Тому за найменшої можливості намагається вивозити своїх підопічних не тільки на турніри до сусідніх областей, а й до Польщі. І, звісно, на Покрови Пресвятої Богородиці завжди раді гостинно прийняти друзів-суперників у себе на стадіоні «Колос».

Цьогорічні змагання, проведені за по-справжньому літньої погоди, зібрали понад дві сотні бігунів. У гості приїхали ровесники з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, Кременецької, Бродівської і Золочівської на Львівщині дитячо-юнацьких спортивних шкіл, багатьох сіл району, сусідньої Козової. На церемонії урочистого відкриття Державний прапор підняли ті, ким гордиться Зборівська ДЮСШ. Адже Уляна Рава, Андріана Антонюк, Надія Луцик уже мають у своєму активі перемоги на чемпіонатах України.

Їхні молодші друзі, розбившись на три вікові групи, традиційно продемонстрували свою майстерність у забігах на 100, 400, 800 метрів та в естафеті 4 по 100 метрів. Без нагород додому не повернувся ніхто. Найбільше ж, без сумніву, завоювали вихованці місцевої спортивної школи, які під керівництвом уже згаданого Володимира Небельського та Оксани Кутної захищали честь Зборівської та Озернянської об’єднаних територіальних громад. Двом із них — Оксані Пальцан з Озерної і Олександрові Антоніву дісталися ще й іменні призи від організаторів за волю до перемоги.

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