Особисті прийоми громадян

Протягом січня-вересня 2018 року посадові особи територіальних органів ДФС у Тернопільській області провели 76 особистих прийомів громадян. Це на 46 прийомів більше за аналогічний торішній період.

Перший заступник начальника і заступники начальника ГУ ДФС у Тернопільській області провели 16 прийомів. Ще 52 — інші посадові особи головного управління. Один прийом здійснив фахівець ДФС, сім — начальник митниці ДФС.

За повідомленням управління обслуговування платників ГУ ДФС у Тернопільській області поспілкуватися з посадовцями фіскального відомства виявили бажання 29 підприємців, двоє безробітних, пенсіонер, працівник бюджетної сфери, державний службовець, двоє працівників органів ДФС, один з яких колишній, 31 відвідувач інших категорій (керівники/бухгалтери суб’єктів господарської діяльності) і дев’ять громадян, соціальний стан яких не визначено. За результатами проведених особистих прийомів громадянам надано усні роз’яснення.

Записатися на прийом до посадових осіб головного управління ДФС у Тернопільській області можна за номером телефону (0352)43-46-33. А до посадових осіб Тернопільської митниці ДФС – (0352)43-08-29. Графіки особистих прийомів розміщено на субсайті «Територіальні органи ДФС у Тернопільській області» в розділі «Приймальня громадян».

Фото сектору комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області