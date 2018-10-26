Пішли на розмін білопольними слонами

У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні визначилися з п’ятнадцятим ходом. Більшість дописувачів вирішила розміняти свого білопольного слона на слона білих, не ризикуючи грати позицію з ізольованим пішаком після можливого наступного ходу білих Сb3:e6.

Отож за хід чорних 15… Се6:b3 проголосували Іван Івкевич із Почаєва, Богдан Буковський з Козової, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині. Їх підтримали Ярослав Понятишин із Хмельницького, Володимир Люба із Житомира, Даніель Маджіо зі столиці Італії Риму, Тимур Кая з турецького Стамбула, Валентин Гулька з Чорткова, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Тетяна Борисяк, Арсен Фастовець, Світлана Бодак з Теребовлі, Ігор Пастернак, Ігор Чайка і Марко Кміть з Тернополя.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Сс8—е6!? Кb1—c3, Се6:b3 a2:b3 …?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант шістнадцятого ходу чорних до понеділка, 5 листопада, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте за номерами телефону (098)323-43-34, (0352)23-54-65. Хто ж віддає перевагу пошті, теж є час надіслати відповідь.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ДІАГРАМУ!

Відповідь на попереднє завдання. Білі виграють за допомогою такої комбінації:

b6+! Kpb8, 2. h4, a5 3. h5, a4 4. h6, a3 5. h7, a2 6. h8Ф, a1Ф! 7. Фg8! Фa2! 8. Фe8, Фa4 9. Фe5+ Kpa8 10. Фh8!!

А зараз спробуйте за п’ять хвилин у ще одному пішаковому закінченні допомогти білим, які починають, звести партію до нічиєї.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел