Серед пріоритетів — протидія «тіньовій» зайнятості

Із метою детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення, виявлення та відбору ризикових суб’єктів господарювання, які задіяні або можуть бути задіяні в схемах мінімізації та ухилення від сплати податків, забезпечення припинення виплати суб’єктами господарювання заробітної плати в «конвертах» та надходження до бюджету належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області здійснили ґрунтовний аналіз нарахувань та середньої заробітної плати працівникам будівельної галузі з урахуванням інтернет-пропозицій щодо потреби в кваліфікованих трудових ресурсах (за статистикою середня зарплата в галузі за червень становить 6513 гривень, загальна по області — 7495, по Україні – 9141 гривню). Для відпрацювання відібрано 29 платників із значними трудовими ресурсами (понад 25 працівників) та незначним рівнем оплати праці — менше 5 тисяч гривень.

Платникам запропонували підвищити рівень оплати праці до середнього по Україні або надати ґрунтовні пояснення в разі відсутності такої можливості. Як наслідок, 20 суб’єктів господарювання вже у серпні (за наслідками аналізу звітності з ЄСВ) підвищили рівень виплати зарплати на 11 відсотків, сума додатково сплаченого ЄСВ склала 0,2 мільйона гривень. Інші ж платники підвищили рівень оплати праці у вересні.

У жовтні проведено зустрічі з 35-ма учасниками будівельного ринку, під час яких обговорено питання щодо нарахування заробітної плати та її відповідності до середньої по галузі. Також на виконання розпорядження Кабміну «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» до плану проведення спільних перевірок з ГУ Держпраці у Тернопільській області в жовтні включено чотирьох платників будівельного ринку.

Фото сектору комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області