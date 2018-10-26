Україна отримала листи часів Другої світової війни

1215 листів отримав Національний музей України від музею Відня (Австрія). Їх захопили на поштамті Кам’янця-Подільського у червні 1941 року та вивезли до Австрії.

Як повідомляє «Громадське», через понад 70 років більша частина половина листів знайшла своїх адресатів.

В музеї кажуть, що окрім вивчення листів займатимуться пошуком їх адресатів і вручити їм копії. Наразі кореспонденцію доставили до 652 осіб.

Листи під час війни до Австрії вивіз офіцер Вермахту Густав Ольшлегер. У Технічному музеї Відня в архівах їх віднайшли лише в 2000-х роках. Авторами українських листів є військові, прикордонники та цивільні.

Фото «Укрінформу»