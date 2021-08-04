Оплески стихли. Гроші закінчилися

Україну сколихнули акції протесту медиків, котрі кілька місяців не отримують зарплати. Урвався терпець у персоналу деяких лікарень Харківщини, Дніпропетровщини, Одещини, Львівщини, Волині… У нашій області першими забили на сполох медики КНП «Монастириська міська лікарня».

Робота без зарплати

26 липня у фейсбук-групі «Медицина Монастирищини» голова місцевої профспілки працівників охорони здоров’я Віталій Тріщук написав, що медики їхньої лікарні «не отримали зарплати за червень, авансу за липень, відпускних, оздоровчих. Також не виплачені ковідні кошти за травень, коли працював ковідний госпіталь. Існує величезна заборгованість по лікарняних листках.

Зі слів керівників нашого КНП, вони постійно звертаються до НСЗУ, в МОЗ, але «віз і нині там». Уже говорять про відпустки за свій рахунок, а далі, ймовірно, почнеться оптимізація. НСЗУ ставить усе жорсткіші умови: КТ, пандуси, 6—8 анестезіологів, ліфти і т.д. і т.п. Що далі? Злітні смуги? Цікаво: коли почнеться третя хвиля ковіду, хто лікуватиме ковідних хворих? «Айтішники» з НСЗУ?»

27 липня на фейсбук-сторінці «Підгаєцький район» з’явилося таке повідомлення: «У Підгаєцькій громаді серйозні проблеми. Лікарі залишилися без зарплат. Заборгованість росте. Оскільки великий штат Підгаєцької міської ради отримує надмірно високі зарплати і серйозні премії (щомісяця навіть водій ради отримує премію до високої зарплати), коштів у бюджеті катастрофічно бракує. Минулого року районна рада фінансувала лікарню на п’ять мільйонів гривень. Ситуація напружена. Шукають усі можливі шляхи порятунку. Обговорюється варіант закриття декількох відділів лікарні».

Скоротити майже сто працівників місцевої лікарні вирішила і Чортківська міська рада. Оптимізацію пояснюють нестачею коштів, адже цьогоріч лікарня отримала від НСЗУ на 49 мільйонів гривень менше, ніж торік. На зарплату медикам не вистачає 11 мільйонів гривень.

У мільйонних боргах перед персоналом і Гусятинська лікарня. Востаннє медики отримали 20—30% від зарплати ще в травні. Лікарка-анестезіолог Марія Молчанова на своїй сторінці у ФБ запитує: «За що люди мають жити? За що платити комунальні послуги? Де совість?!» У лікарні змінили керівництво, але грошей не обіцяють. Люди ж мовчать — бояться втратити роботу. У травні їм «закрили роти», виплативши по 800—1000 гривень.

Працівник Гусятинської лікарні, котрий попросив його не називати, розповів, що величезні суми ковідних коштів, які отримував свого часу заклад, колишнє керівництво «роздерибанило» на зарплати «своїм». Нинішнє ж відверто демонструє до колег зневагу, створює такі умови праці, щоб люди звільнялися, змушує середній медперсонал виконувати обов’язки молодшого. Єдиний педіатр, лікарка пенсійного віку, примусово пішла у відпустку за свій рахунок. Замість неї чергують лікарі інших спеціалізацій, далеких від дитячого профілю.

Медики просять, аби до них приїхала перевірка, бо їх нікому захистити — місцева влада з адміністрацією лікарні заодно, все спихають на попередників.

Звідки взялися борги?

За словами очільника Тернопільської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володимира Кузіва, в скрутній ситуації або на межі опинилися чи не всі наші лікарні. У кількох є заборгованість, що тягнеться з минулих років — її медики вибиватимуть через суди із місцевих бюджетів.

Нормально нині почуваються хіба заклади, котрі уклали угоди на багато пакетів послуг, і обласні лікарні — вони мають підтримку обласної ради. А малопрофільні заклади, засновниками яких стали селищні й міські ради, нікому підтримати. В апаратах багатьох рад абсолютно некомпетентні люди отримують захмарні зарплати й поки навчилися тільки оптимізовувати все, що можна й не можна. Тож закривають і об’єднують відділення, а медпрацівників відсилають у відпустки за власний рахунок або скорочують.

У чому ж причини мільйонних боргів перед медиками? По-перше, низку лікарень НСЗУ вилучила з переліку закладів, що можуть лікувати коронавірусних пацієнтів, через «певну невідповідність ресурсного забезпечення лікарні чітким вимогам служби». Тож не фінансувала цього пакета послуг протягом квітня-травня. Також із початку року припинила доплати, що належалися із торішнього вересня лікарям і старшому та молодшому медичному персоналу.

По-друге, плата закладам охорони здоров’я нараховується згідно з показниками 2020-го пандемічного року, коли лікарні працювали в умовах карантину, не приймали пацієнтів, не відбувалися операції і лікарі тільки опановували електронні системи. Внаслідок таких розрахунків виплати НСЗУ багатьом лікарням не покривають навіть потреби на зарплати персоналу. За що купувати розхідні матеріали, ліки, ремонтувати й обслуговувати обладнання, ремонтувати заклади, готуватися до зими тощо? Зросла заборгованість і через те, що літо — сезон відпусток, а для розрахунку відпускних враховують середню зарплату за той же 2020 рік — тоді заклади працювали в статусі госпіталів, а зарплата з доплатами 300 відсотків становила в середньому 20 тисяч гривень.

Однією з причин, за словами Володимира Кузіва, є відсутність керівника НСЗУ. Конкурс на заміщення цієї посади не відбувся, тож структуру очолює виконувач обов’язків. І, схоже, до тями службу привело те, що медики почали обурюватися. Тільки тоді НСЗУ пообіцяла виплатити кошти закладам, що лікували пацієнтів із COVID-19 у квітні-травні 2021 року без відповідного договору.

Іще одна причина боргів — невдалий менеджмент, коли директори закладів замість того, щоб виплатити працівникам зарплату, скеровували гроші на інші потреби. В області є заклади, в яких директор і його аж четверо заступників отримують кілька десятків чи навіть понад сто тисяч гривень на місяць. Немало отримують і бухгалтери. Очевидно, за мовчання.

Водночас мудрі менеджери вже оптимізували свої заклади, перепрофілювали окремі відділи, а ковідні гроші не поділили між собою і заступниками, а прикупили певне обладнання, що дало їм змогу підписати додаткові пакети послуг.

Також чиновники від охорони здоров’я намагаються виправдати заборгованість тим, що багато хто з лікарів досі не навчився правильно вносити дані в електронну інформаційну систему НСЗУ. Лікарі ж стверджують, що система постійно «висне».

Не там зраду шукаєте!

Як би там не було, а люди повинні отримувати зарплату. І неприпустимо, коли за намагання отримати зароблене їх називають «заколотниками». А якщо махати пальчиком замість розв’язати проблему дозволяє собі влада, то гріш їй ціна.

…28 липня медики Монастириської лікарні зареєстрували сповіщення про мирні акції протесту, що мають відбутися 5—7 серпня на трасі Івано-Франківськ—Бучач—Тернопіль. Люди вимагатимуть погасити заборгованість, підвищити медикам зарплату, не допустити скорочень і руйнування медицини.

І цю акцію мають намір підхопити працівники інших закладів охорони здоров’я області. Але під час наради в Чортківській райдержадміністрації щодо заборгованості із зарплати в Монастириській лікарні Віталія Тріщука зробили «ворогом лікарні, бунтівником, котрий накликає на неї біду». Однак того ж дня НСЗУ переказала частину заборгованих коштів — і монастириські медики отримали зарплату за червень, а протягом кількох наступних днів — аванс за липень і відпускні.

Збіг обставин чи злякалися протестів? В управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації стверджують: кошти почали надходити, бо 26 липня десять лікарень області, серед яких і Монастириська, уклали із НСЗУ угоди за новим «ковідним» пакетом, умови якого наблизили до реальності.

Відтоді гроші «крапають» щодня, проте медики акцію протесту не скасовуватимуть. Оскільки вона заявлена у дні, коли відбуватиметься фестиваль «Лемківська ватра», то ще й сподіваються на підтримку лемківської спільноти. Просять стати з ними пліч-о-пліч і наголошують, що не зашкодять проведенню фестивалю. Подивимося, чи зможуть українці продемонструвати єдність, чи заболять комусь чужі проблеми. Бо поки Віталію Тріщуку лише погрожують, хоча він діє в межах повноважень керівника профспілки.

А тим часом українців готують до наступної хвилі коронавірусу: експерти прогнозують, що новий і небезпечніший штам «Дельта» нападе восени. Чи вистачить тоді тим медикам, котрі залишаться, наших оплесків?

Ліля КОСТИШИН.

Фото з вільних джерел