А втрачених очок може не вистачити

Якщо волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» розраховують і цього сезону потрапити до квартету найкращих команд чемпіонату України в жіночій суперлізі, на власному майданчику зобов’язані набирати максимум очок. Окрім, звісно, вже проведених у третьому турі матчів із незаперечним фаворитом южненським «Хіміком».

Чернігівський «Університет» натомість про місце під сонцем хіба мріє. Тож візит до Тернополя наприкінці минулого тижня команди, яка після річної перерви повернулася до елітного дивізіону, сприймався вболівальниками «Галичанки» без варіантів: їхні улюблениці мали поповнити не такий уже й щедрий власний доробок шістьма очками.

Не так сталося, як гадалося. Вже в стартовій партії першої зустрічі п’ятого туру дві доньки наставника гостей Володимира Жули Ганна і Ольга з допомогою старших подруг Юлії Українець і Олександри Коленко та зв’язуючої Марії Балавчук заявили про себе на повний голос, доволі впевнено завершивши її на свою користь — 25:22. І хоча підопічні Віктора Туркули надалі оговталися від прикрої несподіванки, легше не було їм і в трьох наступних сетах, необхідних для того, аби здолати непоступливих конкуренток із рахунком 3:1. За винятком, звісно, завершального, коли суперниці десь трохи надломилися психологічно — 25:23, 26:24, 25:13 на користь «Галичанки-ТНЕУ-Гадз».

Утім уже майже ні в кого не було сумнівів, що під час повторного суботнього поєдинку на присутніх знову очікує битва характерів. І переможе в ній той, хто, як зазвичай кажуть у великому тенісі, допустить менше власних помилок. На превеликий жаль місцевих фанатів, які протягом десятків років не пропускають жодного матчу за участю «Галичанки», щастя усміхнулося амбіційним гостям із Чернігова. Хоча після перших трьох партій дехто вже був готовий вітати господарок майданчика з другою підряд перемогою: на поразку в стартовому сеті з рахунком 20:25 підопічні Віктора Туркули відповіли переконливо, здолавши суперниць у двох наступних — 25:20 і 25:12.

Однак і серед волейболісток «Галичанки» хтось подумки сказав «гоп», ще й не перестрибнувши. І розплата не забарилася. Після програної з рахунком 22:25 четвертої партії віддали конкуренткам очко, а після невдачі в п’ятій (10:15) — і всі два. Присутність у складі «Галичанки» найкращого на сьогодні бомбардира чемпіонату Олександри Міленко (за два ігрові дні набрала 51 очко), маємо право зробити висновок, аж ніяк не компенсує ні її окремих помилок, ні помилок подруг по команді.

Минулих п’ятниці-суботи з’ясували стосунки ще чотири команди: «Білозгар» (Вінниця) — «Хімік» — 1:3, 0:3, «Регіна» (Рівне) — «Новатор» (Хмельницький) — 0:3, 0:3. А запорізька «Орбіта» і луцька «Волинь» зіграли 7—8 листопада. В обох зустрічах сильнішими виявилися господарки майданчика — 3:2, 3:0.

У шостому турі волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» 16—17 листопада теж на своєму майданчику прийматимуть «Орбіту».

Фото із сайту Федерації волейболу України