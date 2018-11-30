А як із доходами?

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід. Тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій і не грошовій формах) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця.

Іншими словами, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі — підприємцю як у грошовій, так і в натуральній формі. Мається на увазі:

— виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (також і відсотки банку);

— виручка в натуральній (не грошовій формі);

— суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Транспортно-експедиторська послуга — це робота, що безпосередньо пов’язана з організацією і забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування.

Експедитор (транспортний експедитор) — суб’єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок іншої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування.

До плати експедиторові не включаються його витрати на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб’єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.

Враховуючи суть договору транспортного експедирування, кошти, що надходять фізичній особі — підприємцю, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, не є його власністю і, відповідно, не включаються до загального оподатковуваного доходу. Доходом такого платника є плата за виконання договору транспортного експедирування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області