Заповнення граф у повідомленні про «Тип об’єкта оподаткування»

Пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (повідомлення за номером 20-ОПП), встановлений розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 за номером 1588 із змінами та доповненнями.

У повідомленні №20-ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

Будь-який суб’єкт господарювання, незалежно від форми ведення підприємницької діяльності, зобов’язаний подати до контрольного органу за основним місцем обліку повідомлення №20-ОПП з інформацією щодо фактичної адреси провадження підприємницької діяльності як про об’єкт оподаткування».

Якщо місце проживання керівника (засновника) є основним місцем обліку юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця є місцем, де провадиться підприємницька діяльність, або воно пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то така юридична особа/фізична особа-підприємець повинні подати до контрольного органу повідомлення №20-ОПП з інформацією про даний об’єкт оподаткування протягом десяти робочих днів після проведення державної реєстрації юридичної особи/реєстрації підприємницької діяльності.

Повідомлення №20-ОПП заповнюється із дотриманням пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Додаток до повідомлення №20-ОПП).

У графі 3 «Тип об’єкта оподаткування» — зазначається тип об’єкта оподаткування, де проживає платник податків («682 — квартира», «685 — житловий будинок», «293 — котедж» тощо) відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування.

У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається: 2 — експлуатується або 8 — орендується.

У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається: 1 — право власності; 2 — право володіння; 3 — право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); 4 — право господарського відання; 5 — право оперативного управління; 6 — право постійного користування; 7 — право довгострокового користування або оренди; 8 — право короткострокового користування, оренди або найму; 9 — іпотека; 10 — довірче управління майном.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області