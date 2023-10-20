Чи є об’єктом оподаткування будівля критого ринку та розташованих у ньому приміщень?

Відповідно до підпункту «е» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки об’єкти нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 ПКУ платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Норми, визначені ПКУ, можуть застосовуватися платниками податків, тому визначене підпунктом «е» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ виключення з переліку об’єктів оподаткування податком поширюється на те нерухоме майно, яке зазначене у вказаній нормі ПКУ, а саме на належне суб’єктам господарювання малого та середнього бізнесу нерухоме майно, яке розташоване на ринках.

Оскільки, відповідно до пункту 2 Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року за номером 57/188/84/105 із змінами та доповненнями, ринок — це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій, то лише приналежність об’єкту нерухомості до підкласу 1230.2 «Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків», класу 1230 «Будівлі торгівельні» Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 року за номером 507 не надає підстав для виключення об’єкта нерухомості з об’єктів оподаткування податком.

Підставами для застосування положень підпункту «е» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ є одночасне дотримання умов:

реєстрація власника об’єкту нерухомості, як суб’єкта господарювання, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій;

створення та розміщення об’єкту нерухомості на спеціально відведеній для функціонування ринку за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці;

на території ринку проводиться діяльність суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу.

За інших обставин у власника об’єкту нерухомості — будівлі критого ринку виникають податкові зобов’язання зі справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на загальних підставах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області