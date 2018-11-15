Аби всі були обізнані

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. З метою забезпечення належного рівня обізнаності фізичних та юридичних осіб процедурами проведення податкових та митних експертиз, у розділі «Інформація з питань митної справи» загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу розміщено інтерактивне посилання «Експертна діяльність у податковій та митній сферах».

Інформація відображається у вигляді питань-відповідей. Для роботи можна скористатися посиланням http://zir.mobi/main/customs/actual26/.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області