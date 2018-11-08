Час відзвітуватися

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Завтра, 9 листопада закінчується термін подання звітності за третій квартал 2018 року, а також алкогольно-тютюнової звітності за жовтень 2018 року.

Необхідно подати декларації з ПДВ і з податку на прибуток підприємств, фінансову звітність за дев’ять місяців 2018 року (платниками податку на прибуток, які звітують щокварталу), звіт про суми податкових пільг, форму №1ДФ, декларацію платника єдиного податку на третій групі (юридичної та фізичної особи) — усього понад два десятки різних бланків.

Повний перелік усіх звітів, розрахунків і декларацій можете знайти за посиланням http://www.visnuk.com.ua/uk/event?show=currentmonth.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області