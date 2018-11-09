До читачів приєднався гросмейстер!

У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні отримали солідне підкріплення. До полку читачів газети приєднався екс-чемпіон України Любомир Михалець.

Гросмейстер із Хмельницького першим запропонував варіант шістнадцятого ходу за чорних: 16… Кb6—d5!? Більшість, наче відгадавши його думки, не гаючи часу, погодилася. Мова про Сергія Гап’юка, Ігоря Чайку, Ігоря Пастернака з Тернополя, Станіслава Суханицького з Лубен на Полтавщині, Богдана Буковського з Козової, Арсена Фастовця і Олександра Кислого з Теребовлі, Володимира Любу з Житомира, земляка Любомира Михальця, Ярослава Понятишина, Анатолія Галяса з Почаєва, Тимура Каю з турецького Стамбула.

А ось Валентин Гулька з Чорткова, Іван Івкевич із Почаєва, Марко Кміть з Тернополя, Іван Войтович із Хмелівки на Теребовлянщині і Мирон Постолан з Бережанщини з ходом 16… Фd8—d7 залишилися в меншості. Інші ж варіанти набрали тільки по одному голосу.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!?

Білі вирішили «послухатися» чорних і погодилися на розмін коней.

Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7 …?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант вісімнадцятого ходу чорних до понеділка, 19 листопада, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. Є час надіслати свій варіант і поштою.

ГАРЯЧИМИ СЛІДАМИ

Минулої неділі в прес-клубі «ВЖ плюс» відбувся традиційний бліц-турнір на призи видавництва «Підручники і посібники». Було зіграно чимало цікавих зустрічей. Мою увагу привернула партія учня школи-ліцею імені Н. Яремчука Матвія Чорного з досвідченим І. Войтовичем.

У цій позиції чорні провели комбінаційний удар, якому позаздрили би й імениті гросмейстери. Після приголомшливого 1… Кh3+!! 2. Ф:h3 (якщо 2. gf, то 2… Ф:f3, а на 2. Крf1 є красиве 2… T:f2+!; не виручає 2. Kph1, K:f2+!) 2… Ф:f2+ 3. Kph1, Te1+ — і білі здалися.

Шановні читачі! Хто має в своїй шаховій скарбничці цікаві комбінації, партії, закінчення, прошу поділитися ідеями з іншими, надіславши їх на адресу редакції. Згодом їх надрукуємо.

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел