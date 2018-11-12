Досягнуто суттєвого збільшення

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб за десять місяців 2018 року склали 49,5 мільйона гривень. Порівняно з торішнім аналогічним періодом досягнуто збільшення надходжень на 15,6 мільйона.

Відповідно до підпункту 266.7.5. пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою — платником подається протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на нього.

А податкове зобов’язання за звітний рік сплачується юридичними особами відповідно до підпункту 266.10.1. пункту 266.10 статті 266 Податкового кодексу авансовими внесками щокварталу до тридцятого числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області