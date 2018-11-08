Довідку отримати зможете

Інформація від фахівців головного управління ДФС у Тернопільській області. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Підставою для надання фізичній особі — підприємцю довідки про доходи від здійснення нею підприємницької діяльності є подання до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкової декларації про майновий стан і доходи платниками на загальній системі оподаткування та декларації платника єдиного податку підприємцями на спрощеній системі оподаткування (статті 177 і 296 Податкового кодексу України).

Відповідно до статті 291 розділу І Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року за номером 578/5, облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом п’яти років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання.

Враховуючи сказане, фізична особа, щодо якої внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запис про припинення підприємницької діяльності як фізичної особи — підприємця, може отримати за письмовим зверненням в органі ДФС довідку про доходи на підставі поданої податкової декларації з врахуванням термінів зберігання облікових справ визначених статтею 291 переліку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області