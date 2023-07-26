Інформацію у податковій дізнавайтеся через запит на публічну інформацію та звернення громадян

Доволі часто в повсякденному житті виникають ситуації, коли людині необхідно для вирішення її проблеми отримати певну інформацію від органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації. Тож під час традиційної інтернет-конференції завідувачка сектору розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації управління організації роботи головного управління ДПС у Тернопільській області Оксана Наконечна розповіла всім охочим про те, що таке звернення громадян та запит на інформацію, у чому їх різниця та особливості оформлення.

Під час спілкування пані Оксана зауважила, що є два види офіційного спілкування з публічними органами та установами: звернення й запити на публічну інформацію. І кожному варто знати, в чому різниця між цими двома термінами та як користуватися зверненням та запитом для отримання необхідних відповідей на свої запитання та реалізації своїх законних прав.

Запит на публічну інформацію — це прохання до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. А звернення — це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Відтак вони відрізняються між собою передусім своїм змістом. Запит — це прохання надати інформацію, а звернення — прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.

Під час годинного онлайн спілкування, скажімо, запитували, чи можна отримати інформацію про виробничі приміщення, обладнання, адреси місцезнаходження матеріально-технічної бази юридичної фірми нашої області. На що Оксана Наконечна відповіла, що при прийнятті рішення про надання інформації мають забезпечуватися вимоги Конституції України, законів, кодексів, відповідно до яких не допускається безпідставне поширення інформації про особу, доступ до яких обмежено законодавством, надання конфіденційної інформації.

Щодо надання інформації про виробничі приміщення, обладнання і адреси місцезнаходження матеріально-технічної бази підприємства, то це можливо за письмовою згодою суб’єкта персональних даних або на підставі ухвали слідчого судді, рішення суду.

Багатьох дописувачів цікавило, скільки чекати на відповідь від податкового органу. Розпорядник інформації зобов’язаний надати відповідь на них не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. Але в деяких випадках, якщо запит стосується дуже важливої чи термінової інформації, то й до 48 годин. Проте клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим, тобто людина повинна пояснити, чому цей запит має бути виконаний раніше терміну.

Якщо ж запит стосується надання великого обсягу інформації, то розпорядник може продовжити строк розгляду запиту до двадцяти робочих днів, пояснивши громадянину навіщо. Звісно, про продовження строку розпорядник повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі: поштою, факсом, телефоном, електронною поштою — на вибір запитувача.

Форма подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів ДПС, розміщена на офіційному вебпорталі ДПС або на субсайтах органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС за посиланням: Головна/Для громадськості/Публічна інформація/Форми подання запиту. А подати письмові звернення в електронному вигляді громадяни можуть за адресою tr.zvg@tax.gov.ua.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області