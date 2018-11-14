Хто прийде на зміну Усику

Понад дві сотні атлетів з усіх куточків нашої держави стали учасниками чемпіонату України з боксу серед молоді 2001—2002 років народження. Причому вперше змагання такого рівня довірили провести Житомиру.

Серед тих, кому за підсумками баталій на рингах місцевого спорткомплексу «Динамо» пощастило піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Назар Кордупель. У суперечці боксерів, чия вага не перевищує 49 кілограмів, підопічний Руслана Фірмана забезпечив собі вихід до квартету найсильніших та одну з медалей доволі впевненими перемогами в двох стартових раундах над Максимом Оласюком з Волині і Дмитром Пащенком із Харківщини.

У напруженому ж півфінальному бою з Ярославом Шевченком із Запорізької області Назарові, на жаль, трохи не пощастило. Інакше і не скажеш, коли намагався ні в чому не поступатися суперникові, однак всі судді віддали тому перевагу з різницею лише в один бал.

Утім і «бронза» молодіжного чемпіонату України, без сумніву, великий успіх боксера, з яким тренерсько-педагогічний колектив та учні Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту щиро Назара Кордупеля вітають. А визнанням того, що тернопілець був гідним конкурентом тих, хто завоював медалі вищого гатунку, став виклик до збірної України цієї вікової групи.

О. КУРИЛЯК,

директор Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: бронзовий призер чемпіонату України з боксу серед молоді Назара КОРДУПЕЛЬ разом зі своїм наставником Русланом ФІРМАНОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального спортивного закладу