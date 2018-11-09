І на штучному полі не осоромилися

У селі Білозір’я на Черкащині, як і в Синькові Заліщицького району, є поле зі штучним покриттям. Саме на ньому гравцям тернопільської «Ниви» довелося минулої неділі в матчі шістнадцятого туру протистояти команді, яка обрала назву свого краю, — «Черкащина».

Пряма трансляція поєдинку у всесвітній павутині Інтернету дозволила чи не з перших хвилин зробити висновок: за два місяці, що минули з часу першої зустрічі суперників у Тернополі, нинішні гості додали в зіграності. Тож тотальної переваги футболісти «Черкащини» і близько не мали. Та ще й підопічні Олександра Стахіва першими створили по-справжньому небезпечний момент.

Утім, як і у першовересневому Файному місті, на розв’язку матчу вболівальникам довелося очікувати чи не до самого його завершення. Причому з точністю, так би мовити, до навпаки. Вже вкотре продемонструвавши властиве тільки нападникам відчуття гола, Олексій Литовченко на 78-й хвилині обікрав оборонця господарів поблизу чужих володінь і метрів із сімнадцяти спрямував м’яч у необачно залишені голкіпером суперників ворота.

Не встигли наші земляки насолодитися успіхом, як і їх уже через дві хвилини підстерегла неприємність. Ніби й не надто небезпечним був удар півзахисника «Черкащини» Віталія Бойка з-за меж штрафного майданчика. Однак шкіряна куля, останньої миті, змінивши траєкторію польоту, за кілька сантиметрів від рук Максима Механіва ковзнула у ворота — 1:1. Однак результат, який і став підсумковим у зустрічі, ще потрібно було відстояти. Ще за чотири хвилини необачний рух когось із тернопільських захисників призвів до падіння в штрафному майданчику нападника суперників. Одинадцятиметровий узявся виконувати досвідчений форвард Роман Локтіонов, який у першому тернопільському матчі забив Максимові з гри. Та цього разу тернопільський голкіпер, вочевидь, боротьбу нервів виграв. І 32-річний нападник потужним ударом лише струсонув поперечину воріт.

Інші результати шістнадцятого туру: «Верес» (Рівне) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 1:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Буковина» (Чернівці) — 0:0, «Нива» (Вінниця) — «Калуш» — 1:0, «Полісся» (Житомир) — «Минай» (Закарпатська область) — 1:0.

Осінню частину чемпіонату гравці тернопільської «Ниви» завершать у суботу, 10 листопада, домашнім поєдинком сімнадцятого туру з рівненським «Вересом». Початок зустрічі на Тернопільському міському стадіоні – о 14-й годині.

Фото із сайту ФК «Нива»