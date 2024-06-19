«Нива» розпочала підготовку до нового сезону

Від початку цього тижня, 17 червня, гравці тернопільської «Ниви» розпочали підготовку до чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Призначення новим головним тренером жовто-зелених Євгена Калиниченка і повернення на посаду спортивного директора клубу Сергія Задорожного, без сумніву, не могли не позначитися на кадрових змінах у колективі.

Утім, вести мову про те, хто ж із нових гравців поповнить ряди команди, ще занадто рано. Натомість уже відомо, що одним з асистентів нового керманича став відомий у минулому по виступах в елітному дивізіоні вітчизняного футболу за тоді ще маріупольський «Іллічівець» страж воріт Ігор Шуховцев. Звісно, що 52-річний фахівець відповідатиме за роботу з голкіперами.

На офіційному сайті «Ниви» також уже з’явився календар товариських матчів, які команда проведе під час міжсезонної підготовки. Перша двостороння гра між чинними гравцями і тими, хто знаходиться на перегляді, призначена на сьогодні, 21 червня. Далі спаринги з іншими колективами. Від аматорських — до команд першої-другої ліг. А на завершення — товариські зустрічі з двома командами прем’єр-ліги.

Конкретніше: 26 червня, середа, — «Нива» — «Агробізнес», 30 червня, неділя, — «Нива» — «Агрон», 6 липня, субота, — «Нива» — «Білка—Куликів», 10 липня, понеділок, — «Нива» — «Звягель», 14 липня, п’ятниця, — «Нива» — «Верес», 17 липня, понеділок, — «Нива» — «Карпати».

На фото: новий головний тренер Євген КАЛИНИЧЕНКО (ліворуч) і спортивний директор Сергій ЗАДОРОЖНИЙ у клубних шарфах «Ниви».

Фото із соціальних мереж