Стартове фіаско

Перший робочий день цього тижня, 17 червня, ознаменувався для національної футбольної збірної України справжнім фіаско. Чого-чого, а поразки від географічних сусідів із збірної Румунії у першому матчі фінального турніру чемпіонату Європи, та ще й з великим рахунком 0:3 вітчизняні прихильники «гри мільйонів» аж ніяк не сподівалися.

Варто зазначити, що на поле «Альянц Арени» в Мюнхені підопічні Сергія Реброва вийшли номінальними гостями. Та наші дебютні суперники разом із збірною Словаччини вважалися аутсайдерами групи Е. Тоді як вихід із групового турніру до стадії плей-оф фахівці з експертами, як, зрештою, і модний нині штучний інтелект прогнозували збірним Бельгії та України.

Однак не так сталося, як гадалося. Або ж — іншими словами — все з точністю до навпаки. Навіть маючи у своєму складі гравців з авторитетних закордонних клубів, футболісти збірної України у властивому для себе стилі чомусь чи не з перших хвилин відчули надмірне психологічне навантаження. Вочевидь, несподіваною для них стала та обставина, що румуни відразу взяли на озброєння захисну тактику, передусім дбаючи про захист власних воріт.

Із цим, звісно, потрібно було щось робити. Бо, як не крути, українці зіткнулися з тим, що у завершальній фазі наступальних комбінацій їм банально не вистачало простору. Тризубцю гравців передньої лінії у складі Михайла Мудрика, Віктора Циганкова та Артема Довбика захисники просто-на-просто не давали вільно дихати. Втім, якийсь рух уперед усе одно відчувався. На жаль, тільки до хвилини тридцятої.

Після чого гравці збірної України самі собі… привезли гол. Назад на голкіпера Андрія Луніна відіграв Микола Матвієнко. Того миттєво накрив один із захисників, що змусило стража воріт помилитися і віддати м’яч конкурентам. Далі — гірше. Суперники швиденько організували атаку, яка завершилася влучним дальнім ударом Ніколає Станчу. Надзвичайно талановитий свого часу гравець нагадав усім про те, з якої причини за ним стільки років полювали чи не всі, хто міг, із провідних футбольних країн Старого континенту. Удар у ліву «дев’ятку», погодьтеся, вийшов бездоганним.

Словом, після цього на футболістів збірної України стало боляче дивитися. Та ще й Андрій Лунін чомусь почував себе не надто впевнено. Той же Станчу, для прикладу, через десять хвилин ледве не закрутив із кутового «сухий лист». А ще після удару з правого флангу і рикошету шкіряна куля могла залетіти під ліву стійку воріт номінальних гостей. Причому всі ці небезпечні моменти румунські футболісти створили тільки за рахунок власних контратак.

Не зайве буде стосовно цього нагадати, що нині статисти підраховують усе до найменших дрібниць. Збірна України, скажімо, переважала суперників за часом володіння м’ячем. Та що з того, коли по-справжньому небезпечних моментів було обмаль. Із-за меж штрафного майданчика невдало пробивали ті ж Михайло Мудрик та Артем Довбик. На що, так би мовити, награли, те й отримали.

А через дванадцять хвилин після початку другого тайму все було остаточно вирішено. На 53-й хвилині Андрій Лунін не встежив за дальнім ударом Развана Маріна. Минули ще чотири хвилини, коли ніхто з наших оборонців не зміг стримати Денніса Мана від входження до штрафного майданчика з правого флангу. Після цього його партнеру Денісу Дрегушу залишилося хіба не промахнутися по порожніх воротах. Як уже було сказано — поразка збірної України з рахунком 0:3.

Залишається хіба навести думку колишнього гравця донецького «Шахтаря» Развана Раца. Залишившись вельми задоволеним перемогою своїх земляків, той висловив переконання, що збірна України в цьому матчі взагалі не грала, виглядала апатично. Натомість у збірної Румунії виходило все. Різницю, впевнений, було видно із самого початку і до самого завершення поєдинку. Наостанок же порадив Тарасові Степаненку завершувати з кар’єрою гравця.

З одним із фаворитів групи «Е» все, так би мовити, зрозуміло. Як же інший?. Ви, шановні вболівальники, не повірите, але збірна Бельгії теж поступилася збірній Словаччини — 0:1. Тож очікувані аутсайдери нині очолюють турнірну таблицю, бельгійці на третій позиції, українці — аутсайдери.

У п’ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі силами поміряються збірні Словаччини та України. А днем пізніше у Кельні зустрінуться збірні Бельгії і Румунії.

Фото із соціальних мереж