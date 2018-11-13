Із дівчат не зайве брати приклад

Наприкінці минулого тижня в сумському спорткомплексі «Динамо» визначилися лауреати чемпіонату України з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху. За нагороди змагань сперечалися 52 атлети з одинадцяти областей нашої держави.

Збірна тернопільських центру і ДЮСШ «Інваспорт» стала однією з найбільш чисельніших. Свою майстерність на татамі продемонстрували відразу п’ять підопічних заслуженого тренера України Леона Уруського. Досвідченого наставника не могла не потішити і та обставина, що практично всі виступили успішно.

Мова передусім про майстра спорту, 27-річну Марію Балу з Теребовлянського району, яка додала до вагомої колекції нагород із міжнародних і всеукраїнських стартів ще й срібну медаль за друге місце в суперечці дзюдоїсток, чия вага перевищує 78 кілограмів. У цій же ваговій категорії на два роки молодша за неї землячка Іванна Стецюра також не вперше піднялася на третє місце п’єдесталу пошани всеукраїнських змагань. А серед куди більш тендітних атлеток вагою до 57 кілограмів медаллю такої ж проби, як і в Іванни, віднині може з повним правом похвалитися і 17-річна Софія Волянюк із Кременеччини.

Молодці і представники сильнішої половини людства. Після напружених баталій чоловіків у ваговій категорії до 66 кілограмів на п’ятій підсумковій позиції розташувалися 19-річний Роман Лис із Борщівського і на шість років за нього старший Андрій Думин із Монастириського районів.

На фото: у суперечці найважчих дзюдоїсток на п’єдестал пошани чемпіонату України піднялися Марія БАЛА та Іванна СТЕЦЮРА.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»