Дзюдоїсти не підвели

Чотири з половиною десятки атлетів із Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської областей та столиці нашої держави Києва наприкінці минулого тижня у спортивному комплексі Західноукраїнського національного університету сперечалися за нагороди чемпіонату України з дзюдо серед осіб із порушеннями слуху. Честь тернопільських регіонального центру та дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» захищали десять дзюдоїстів.

Про надзвичайно успішний виступ наших земляків свідчить хоча би та обставина, що лише одному з них не пощастило піднятися на п’єдестал пошани.

Натомість у суперечці жінок у найважчій ваговій категорії не було рівних багаторазовій переможниці аналогічних стартів, досвідченій Марії Балі. Відзнак за друге місце удостоїлися Вікторія Брухівська, Софія Волянюк, Валентина Гудзь, за третє — Вікторія Пилипів і Галина Винниченко.

Не підвели і представники сильної статі. У своїх вагових категоріях «срібло» завоював Денис Кохан, «бронзу» — Віктор Блоха і Микола Василик. Саме у ваговій категорії останнього виступав Максим Гриньків, який у підсумковому протоколі посів п’яту позицію.

Наших земляків до змагань готували Леон Уруський, Віктор Шандригось і Віталій Гнатишин.

На фото: тернопільські дзюдоїсти разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж