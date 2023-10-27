Перемогли відомі дзюдоїсти

Учора, 26 жовтня, в Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі визначилися лауреати відкритої першості ДЮСШ «Інваспорт» із дзюдо серед спортсменів із порушеннями слуху. Як повідомили у Тернопільському регіональному центрі з фізичної культури та спорту інвалідів, тріумфували відомі в нашому краї майстри єдиноборств.

У своїх вагових категоріях чергові свої титули серед жінок завоювали Марія Бала і Софія Волянюк. А в суперечці чоловіків перемогли Микола Василик і Денис Кохан.

Тернопільський регіональний центр із фізичної культури та спорту серед осіб з інвалідністю висловив щиру подяку директору Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Марії Кацан за багаторічну співпрацю та сприяння у розвитку фізичної культури та спорту серед осіб з інвалідністю.

На фото: світлина на згадку після завершення змагань.

Фото організаторів