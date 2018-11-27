Керченська Пандора

Попри «цирк», який влаштувала в понеділок у сесійній залі парламенту частина народних депутатів, Закон про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» таки підтримала більшість народних обранців. Із 330 присутніх кнопки «за» натиснули 276 нардепів.

Нагадаю, що 25 листопада російські спецслужби в Керченській протоці обстріляли й захопили три українські військові судна. Було поранено, за інформацією Президента України Петра Порошенка, шестеро наших військовослужбовців. У Росії заявили, що українські судна начебто порушили державний кордон РФ. Натомість командувач Військово-Морськими силами України Ігор Воронченко повідомив, що за дві години до входу в протоку українські моряки попередили «про вільне користування міжнародним правом проходу через Керченську протоку, яке було ухвалене прикордонним постом ФСБ».

У результаті таких дій Росії було скликано засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому, за пропозицією Воєнного кабінету, розглянули питання про запровадження правового режиму воєнного стану. Президент його підтримав і скерував на розгляд парламенту відповідний законопроект.

Спершу передбачалося, що воєнний стан потрібно ввести на 60 діб, а в разі необхідності терміни можна буде змінити — скоротити або ж продовжити. Народні обранці, почувши цю цифру, збентежилися. Замість ставити інтереси держави над партійними, ситуація склалася з точністю до навпаки. У сесійній залі були стурбовані лише тим, що запропоновані Президентом терміни можуть призвести до… відтермінування президентських виборів. У стінах Верховної Ради залунали тиражовані кремлівською пропагандою репліки про те, що начебто Порошенку вигідний такий сценарій розвитку подій. Олег Ляшко з однопартійцями навіть заблокували трибуну й оточили президію, вимагаючи консультацій із Президентом.

Під крики і балаган було внесено зміни в текст указу. Воєнний стан ввели «із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року». Поширюється він не на всю Україну, а тільки на частину областей: Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та внутрішні води України Азово-Керченської акваторії.

Примітно, що майже сотня депутатів так і не з’явилася в такий необхідний для країни час у сесійній залі.

До речі, окрім цього законопроекту, народні обранці таки домоглися, аби на папері закріпили точну дату президентських виборів. Відбудуться вони в неділю, 31 березня 2019-го.

Також було ухвалено постанову «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв’язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України».

Попри панічні настрої в суспільстві боятися введення воєнного стану насправді не варто. Президент запевнив: основні конституційні права громадян обмежені не будуть, а заходи воєнного стану можуть здійснювати тільки у випадку наземної агресії з боку Росії. Тож «страшилки» про начебто конфіскацію майна, грошей, техніки, худоби — лише спосіб ворожої пропаганди посіяти паніку серед українців.

Реагування всіх гілок української влади виявилося не менш оперативним, ніж реакція світової спільноти. Так, іще в неділю від представників ООН, ЄС і НАТО з’явилися заяви про підтримку України та засудження дій Російської Федерації. Опісля з окремими документами виступили очільники міністерств закордонних справ різних країн. У понеділок відбулася телефонна розмова Петра Порошенка із держсекретарем США Майклом Помпео, під час якої сторони домовилися координувати кроки для подальшої протидії РФ. Що ж, попри заяви Кремля у «невинності» Росії, ніхто їх на Заході всерйоз не сприймає. Ба більше — її приватна «скринька Пандори» поповнилася ще однією проблемою: внаслідок агресії «обвалився» російський рубль і почали різко падати індекси російських бірж.

А що ж коїться з українськими заручниками? За інформацією «Кримської правозахисної групи», 27 листопада провели судові засідання в одному із судів Сімферополя. Там обирали запобіжний захід захопленим українським військовослужбовцям. Також з’явилася інформація від правозахисників, що моряків змушують давати неправдиві свідчення.

Тернопілля не потрапило в перелік областей, де ввели воєнний стан. Та це не означає, що можна залишатися байдужим до подій, які лихоманять країну. Під час брифінгу голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни й т. в. о. військового комісара області Олександра Скумбрія йшлося про те, що всі охочі можуть долучитися до роботи в підрозділах територіальної самооборони і поповнити ряди тих, хто готовий у разі необхідності захищати територіальну цілісність України. За словами Степана Барни, підстав для панічних настроїв, валютних спекуляцій чи продовольчих проблем на Тернопіллі немає. Як повідомив Олександр Скумбрій, нині про часткову чи загальну мобілізацію мова не йде.

Фото з вільних джерел