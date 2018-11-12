Коли доходи не оподатковуються

Нагадування від фахівців головного управління ДФС у Тернопільській області. Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України, відповідно до підпункту 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Зокрема, сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (підпункт 165.1.21 пункту 165.1 статті 165).

У 2018 році від оподаткування податком на доходи фізичних осіб звільняється сума, що становить 11169 гривень (3723 грн. х 3) за повний або неповний місяць навчання. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюються в порядку, встановленому статтею 168 Податкового кодексу.

Отже, сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що не перевищує у 2018 році 11169 гривень за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки фізичної особи (працівника), не включаються до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи.

При цьому кошти, сплачені роботодавцем за навчання фізичної особи (працівника) в частині перевищення суми, визначеної підпунктом 165.1.21 пункту 165.1 статті 165, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 (18 відсотків).

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку, сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для її підготовки чи перепідготовки відображається в податковому розрахунку за ф.1ДФ за ознакою доходу «145».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області