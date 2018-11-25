Лауреатів визначили волейболісти

У спортивному залі Тернопільської ЗОШ №24 визначилися лауреати відкритого чемпіонату обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» з волейболу серед чоловічих команд. За нагороди турніру сперечалися шість аматорських колективів.

Прихильники гри над сіткою знайшлися у ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Тернопільський молокозавод», тернопільській філії ПАТ «Укртелеком», Пенсійному фонді України в Тернопільській області, обласних організаціях профспілок працівників споживчої кооперації та охорони здоров’я. Доволі напружені баталії в двох групах засвідчили, що поборотися за перемогу гідні команди Пенсійного фонду і споживчої кооперації. А доля третього місця мала з’ясуватися в поєдинку колективів з молокозаводу та обленерго.

Власне малим фіналом за «бронзу» і розпочалася вирішальна стадія турніру. Його підсумок вельми порадував прихильників волейболістів із ПАТ «Тернопільський молокозавод». Аби довести свою перевагу над суперниками, тим вистачило і двох партій. А у вирішальній зустрічі, як ви вже знаєте, зійшлися команди з Пенсійного фонду і новачки подібних стартів із споживчої кооперації. Перша партія проходила з перемінним успіхом, не обійшлося навіть без тай-брейку, який завершився на користь волейболістів Пенсійного фонду. А ось у другій, вочевидь, дався досвід останніх: перевага з подвійною різницею в рахунку — і переможці пустилися в чемпіонський танок.

Лауреати змагань нагороджені кубками, медалями і грамотами. Фінансову підтримку для їхнього проведення обласній організації ФСТ «Україна» надало управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, організаційну — обласна рада профспілок, галузеві профспілки та управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради.

Б. БІЛОУС.

Фото з вільних джерел