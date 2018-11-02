Мріють грати в «Галичанці»

Дні Покрови Пресвятої Богородиці, захисника України та Українського козацтва в Мшанці Теребовлянського району відзначили і проведенням волейбольного турніру серед дівчат. Доволі запальним і видовищним дійством місцевих мешканців потішив теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Напружені баталії завершилися перемогою юних вихованок Теребовлянської ДЮСШ. Друге місце вибороли гості з Хоросткова Гусятинського району. А дружній команді волейболісток із Боричівки дісталося не менше оплесків від прихильників гри над сіткою, ніж двом найкращим колективам.

Учасники турніру нагороджені кубками і грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Я. КОРОЛЮК,

директор теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву автора