Минає час, приходить досвід…

Після чотирьох підряд невдалих ігор у чемпіонаті України серед жіночих команд суперліги волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» нарешті порадували власних прихильників перемогою. В Луцьку, де минулих п’ятниці-суботи в четвертому турі помірялися силами з місцевою «Волинню», завдяки виграшу в повторній зустрічі розділили із суперницями очки навпіл.

Очні протистояння призерів минулої першості, звісно ж, викликали підвищений інтерес глядачів. І після стартового поєдинку більшість із них залишала ігровий зал у чудовому настрої. Зробивши в першому сеті відрив у п’ять очок, господарки майданчика так і не дозволили суперницям себе наздогнати — 25:18. Не надто стривожила їх і та обставина, що в двох наступних, які виявилися необхідними для визначення переможця матчу, лідирували вже підопічні Віктора Туркули. Адже їхні улюблениці неодмінно наздоганяли конкуренток і після 2:7 у другій партії, і після 8:13 — у третій. А в кінцівках обох сетів почувалися впевненіше за тернопільських волейболісток: 25:22, 25:20 і — 3:0 у зустрічі.

Утім після повторного суботнього поєдинку свято завітало і на вулицю присутніх нечисленних уболівальників «Галичанки» (відеотрансляції, на жаль, не було). Відразу ж згадалися слова Віктора Туркули, який перед початком сезону висловив упевненість, що молоді його підопічні з часом наберуться досвіду. Завдяки значно надійнішому прийому м’яча в дуету нападників у складі Олександри Міленко і Вікторії Ігнатової з’явилося значно більше шансів застати суперниць зненацька. І ті ними скористалися сповна. Перемога в чотирьох партіях — 25:21, 27:25, 22:25, 25:19.

В інших матчах четвертого туру зафіксовано такі результати: «Хімік» (Южне) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 3:1, 3:0, «Новатор» (Хмельницький) — «Білозгар» (Вінниця) — 3:2, 3:0, «Університет» (Чернігів) — «Регіна» (Рівне) — 3:0, 3:1.

Сьогодні і завтра, 2—3 листопада, волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» у п’ятому турі прийматимуть чернігівський «Університет». Початок першої зустрічі через півтора години — о 18-й годині, повторної — опівдні.

Фото із сайту Федерації волейболу України