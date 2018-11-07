На призи «Підручників і посібників»

Напередодні традиційних осінніх турнірів передплатників «Вільного життя плюс» зі швидких шахів у прес-клубі нашого видання минулої неділі відбулися ще одні змагання прихильників древньої гри. Видавництво «Підручники і посібники», щоправда, запропонувало найсильнішим шахістам краю продемонструвати свою майстерність у турнірі з бліцу.

Охочих знову схрестити зброю за шаховою дошкою виявилося чимало — аж 43 учасники. Від неодноразових переможців наших дитячих турнірів Сергія Галапупа з Великих Бірок і тернопільця Владислава Кустри — до поважних ветеранів. Молодь, до речі, не підвела. Тому ж таки 4-річному! першорозрядникові Сергієві Галапупу лише гірші додаткові показники завадили потрапити до сімки призерів. А Влад, так само набравши сім очок із одинадцяти можливих, за коефіцієнтом Бухгольца пропустив поперед себе ще й досвідченого Степана Господарика з Паївки Гусятинського району і замкнув десятку найсильніших.

Зрештою Сергій Галапуп і Степан Господарик навряд чи залишилися розчарованими. Адже свої призи таки отримали. За найкращі результати серед юнаків і ветеранів. Натомість у трійці найсильніших додаткові показники не довелося рахувати. Дружно фінішували з різницею в половинку очка. Кандидат у майстри спорту Сергій Крисоватий виборов чемпіонський титул, набравши 9,5 очка і на пів кроку випередивши майстра спорту Ігоря Бабія. А ще один кандидат у майстри Богдан Мазурчак набрав 8,5 очка.

Четверте місце кандидатові в майстри Богданові Возняку забезпечили 7,5 набраних бали. А ще троє призерів, першорозрядник із Кременця Вадим Довченко, кандидат у майстри Євген Шегда і бучацький першорозрядник Богдан Сушириба, як і згадані на початку шахісти, набрали по 7 очок, однак домоглися успіху завдяки кращим додатковим показникам.

Лауреати турніру нагороджені грамотами і преміями.

Фото з вільних джерел