Надходження збільшилися

Із початку 2018 року до бюджетів усіх рівнів платники Тернопільщини забезпечили надходження 7,1 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. У порівнянні з аналогічним торішнім періодом вони зросли на 2,6 мільйона.

Із загальної суми надходжень до державного бюджету надійшло 3,1 мільйона гривень, що на 1,2 мільйона перевищує торішній показник, або на 160 відсотків більше минулорічних надходжень. Місцеві ж бюджети отримали 4 мільйони гривень, що на 1,4 мільйона, або на 153,6 відсотка більше, ніж у 2017 році.

Загалом на Тернопільщині платниками рентної плати за використання лісу є чотирнадцять суб’єктів господарювання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області