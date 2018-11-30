Наймолодшому підприємцеві — шістнадцять

Підприємництво — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. Відтак підприємцями стають сміливі люди, які беруть на себе відповідальність за особисті успіхи та забезпечують роботою інших.

Станом на кінець листопада цього року на обліку в головному управлінні ДФС у Тернопільській області перебувають 33757 приватних підприємців, з яких 19176 чоловіків і 14581 жінка. Більшість підприємців за віком до 40 років — 14800 осіб. Тих, хто здійснює підприємницьку діяльність у більш зрілому віці, (старші 50 років) — 10261. Вік же наймолодшого підприємця — 16 років. Він зареєстрований у Шумському районі.

Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. На підставі статей 34 і 35 цього ж кодексу фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття), має повну цивільну дієздатність. Проте повна цивільна дієздатність може бути надана особі, яка досягла шістнадцяти років і бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності нотаріально засвідченої згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальників або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області