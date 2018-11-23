Найсильніших визначили в двоборстві

Наприкінці минулого тижня в Збаражі визначилися лауреати відкритого чемпіонату області та першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з гирьового спорту серед юніорів, юнаків і дівчат. На встановлених у спортзалі місцевої ЗОШ №2 помостах свою майстерність у класичному двоборстві продемонстрували 94 атлети віком від дев’яти до 22-х років.

Юніори працювали з 24-кілограмовими снарядами. В своїх вагових категоріях не було рівних одному з господарів Богданові Тольпі, Володимирові Сендзюку, Ярославові Теслюку, Назарієві Гуку, Володимирові Воловику і Максимові Козаку з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, а також Назарові Климчуку з Бучацького району.

Двоє з чемпіонів за віком мали змогу виступити також і в змаганнях юнаків старшої вікової групи. Нагодою цією Богдан Тольпа і Назарій Гук скористалися, ставши дворазовими переможцями стартів. Разом з ними солодкі миті тріумфу пережили також Андрій Коваль з ОДЮСШ і Вадим Карлатян із Збаразької районної комунальної ДЮСШ.

Атлети віком до шістнадцяти років, як і старші юнаки, піднімали 16-кілограмові гирі. У легшій ваговій категорії успіху домігся Любомир Левкович із Збаража, у важчій — Володимир Завадський із Кременеччини. І в двох наймолодших вікових групах ініціатива була за господарями помостів. Найкращі результати в своїх вагових категоріях показали Андрій Тольпа, Артур Вальків, Вадим Калабун, Олександр Стаднюк і Денис Харечко. Домінували атлетки Збаразького району і в змаганнях дівчат двох із трьох вікових груп. Перемогли Юлія Нікітюк, Уляна Величко, Надія Демчук, Олена Назаревич. І тільки в суперечці найстарших першість дісталася Христині Симонюк з Бучацького району.

У командному заліку перемогли також господарі. Збірна Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту на другому місці, Бучацького району — на третьому. Лауреати змагань нагороджені кубками, медалями і грамотами.

На фото: дружня родина юних гирьовиків Тернопільщини. У центрі — заслужені тренери України, майстри спорту міжнародного класу Петро БАГРІЙ і Зіновій КУЛЬЦИЦЬКИЙ.

Фото з архіву організаторів