Не підвели

У некоронованій столиці вітчизняного пауерліфтингу Коломиї на Івано-Франківщині визначилися лауреати відразу двох кубкових всеукраїнських змагань. Спочатку найсильніші «ліфтери» держави змагалися за нагороди Кубка України з жиму лежачи, а потім — Кубка України з класичного жиму лежачи.

Серед тих, хто може бути задоволений показаними результатами, і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які продемонстрували свою майстерність як у баталіях юніорів з юнаками, так і дорослих із ветеранами. В суперечці молодших, як розповів наставник наших земляків Ігор Лисий, у жимі штанги лежачи в своїх вагових категоріях відзнак за перше місце удостоїлися Марія Полянська і Вадим Гаврилюк. А бронзові медалі завоювали Ярослав Василишин (у цій же ваговій категорії четвертим фінішував Давид Грязін), Андрій Генсьорський, Михайло Олексійко і Владислав Фенц. Усі ж разом вибороли також перше місце в командному заліку.

Аналогічний турнір юніорок увінчався «золотом» Діани Лозінської і срібними медалями Наталії Фещук з Альоною Канюкою. Тож і вони заслужили право піднятися на командний п’єдестал пошани, виборовши друге місце. А в суперечці юніорів, чия вага не перевищує 74 кілограми, Дмитро Поляник нагороджений бронзовою медаллю, Назарій Руцький фінішував одразу за ним.

Вагомі успіхи і в дорослих. У турнірі жінок Мар’яна Коляденко в своїй ваговій категорії показала найкращий результат, а в абсолютній посіла друге місце. Срібною призеркою стала і вже згадана Діана Лозінська. Серед чоловіків же другим місцем може похвалитися Назар Шаповал. Натомість Антон Лясковець, фінішувавши четвертим, уперше виконав норматив майстра спорту. Нарешті в змаганнях ветеранів «срібло» в своїй ваговій категорії заслужив Віктор Шандригось.

У кубкових перегонах із класичного жиму лежачи молодші порадували «золотом» Вадима Гаврилюка і другим місцем Мар’яни Василик. За честь юніорів постояв Назарій Руцький, який фінішував третім, дорослих — Альоша Канюка — срібна медаль. Ще троє наших земляків стали четвертими.

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