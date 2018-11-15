Нова форма податкової накладної

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року за номером 763 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної».

Згідно із змінами, внесеними згаданим наказом №763 у податковій накладній зазначається податковий номер платника ПДВ відповідно до порядку обліку платників податків і зборів.

Рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта», передбачений для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється при постачанні товарів/послуг платнику ПДВ та при складанні податкової накладної відповідно до пункту 10 порядку.

Також порядок доповнено словами «у рядках «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» та «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» зазначаються дані головного підприємства — платника податку».

В абзаці першому пункту 9 порядку слова «а у рядку «індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» зазначається індивідуальний податковий номер оператора такої угоди» замінено словами «а у рядках, відведених для заповнення даних отримувача (покупця), зазначаються дані оператора такої угоди».

Наказ №763 опубліковано в 85-му номері бюлетеня «Офіційний вісник України» від 6 листопада 2018 року і набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Тобто 1 грудня 2018 року, крім абзацу другого пункту 6 і пункту 8 змін до порядку заповнення податкової накладної, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області