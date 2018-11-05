Оновлено реєстр РРО

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Державна фіскальна служба України наказом від 22 жовтня 2018 року за номером 688 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

У цьому наведено перелік моделей, модифікацій РРО, дозволених до первинної реєстрації, та РРО, первинну модифікацію яких заборонено. Попередній перелік, затверджений наказом ДФС у червні цього року, втратив чинність.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області