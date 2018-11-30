Пішов на строкову службу? Підприємцем залишаєшся

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за громадянами України, які, зокрема, призвані на строкову військову службу, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців. Про це нагадали фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 296.2 статті 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку в строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше двадцятого числа (включно) поточного місяця (п. 295.1. ст. 295 ПКУ).

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду та сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 296.3 ст. 296, п. 295.3 ст. 295 ПКУ).

Пунктом 49.2 статті 49 установлено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом України звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню відповідно до його вимог, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Податковим кодексом та іншими законодавчими актами України не передбачено звільнення фізичних осіб — підприємців, платників єдиного податку першої-третьої груп, які призвані на строкову військову службу, від сплати єдиного податку та подання податкової декларації платника єдиного податку.

Водночас призвані на строкову службу фізичні особи — підприємці платники єдиного податку першої-третьої груп, які перебувають на обліку в органах ДФС та протягом звітного періоду не отримували доходи і не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця. При цьому фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку першої і другої груп, сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше двадцятого числа (включно) поточного місяця.

Що стосується платників єдиного податку третьої групи, в яких протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але у попередніх звітних періодах цього ж року було отримано та задекларовано дохід, то за поточний звітний період платники повинні наростаючим підсумком задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області