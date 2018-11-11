Платникам Тернопільщини відшкодовано 343 мільйони гривень ПДВ

За інформацією управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області за десять місяців 2018 року суб’єкти господарювання області спрямували до державного бюджету 987,7 мільйона гривень податку на додану вартість. Це на 320,3 мільйона більше торішнього аналогічного періоду.

Нині на Тернопільщині на обліку перебуває 2951 платник податку на додану вартість. З них за підсумками січня-жовтня цього року 88 суб’єктів господарювання заявили бюджетне відшкодування з ПДВ на розрахунковий рахунок у сумі 349 мільйона гривень.

Завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично. Цього року вже повернуто з бюджету 343 мільйони гривень ПДВ. Водночас за результатами проведення працівниками ДФС області контрольно-перевірочних заходів упереджено безпідставне відшкодування суми ПДВ в розмірі 3 мільйони гривень.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 45 мільйонів гривень. Із них 34 мільйони перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів. А 11 мільйонів — у стадії судового та адміністративного розгляду. Станом на початок торішнього листопада невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 46 мільйонів гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області