Олексій ЛЮБЧЕНКО: «Ми вже виявили на сорок мільярдів гривень «скрученого» ПДВ»

Про масштаби поширення системи скруток із ПДВ та суб’єктивні передумови їх виникнення в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» розповів голова Державної податкової служби України Олексій Любченко. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській1 області.

За приклад були наведені оборудки на ринку закупівлі та реалізації зерна, тютюну, сільгоспвиробництва, незаконного переміщення товарів.

— Тільки на цих прикладах я легко нараховую 40 мільярдів гривень «скрученого» ПДВ», — зазначив Олексій Любченко. — А одна з основних схем прикриття — це продаж цигарок за готівку. За розрахунками за нею легалізується 4,3 мільярда гривень ПДВ підприємцями, які продають цигарки, але потім нібито повертають їх як нереалізовані.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області