Поступове економічне відновлення, ефективне адміністрування ПДВ

Упродовж семи місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України понад 744,7 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

До січня-липня 2019 року приріст платежу склав 101,3 мільйона гривень. Сплата перевищила очікувані надходження на 19 мільйонів гривень.

— Той факт, що зросла сплата ПДВ, — прокоментував начальник ГУ ДПС у Тернопільській області Іван Пунько, — свідчить про поступове економічне відновлення та ефективне адміністрування платежу. До того ж, застосовуючи систему моніторингу оцінки ризиків, яка автоматично зупиняє реєстрацію ризикових податкових накладних, податківці можуть на початковому етапі виявляти та призупиняти сумнівні фінансові операції недобросовісних суб’єктів господарювання.

Він також наголосив, що зупинка реєстрації податкових накладних не припиняє господарської діяльності суб’єкта підприємництва. Проте платник зобов’язаний пояснити та документально підтвердити реальність здійснюваної господарської операції, що має ознаки ризиковості.

Податківець також нагадав, що Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено деякі зміни щодо податку на додану вартість. Зокрема, продовжено граничний термін реєстрації окремих категорій зведених податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з 15 до 20 числа місяця.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області